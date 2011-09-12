〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美国农业部削减产量预期

路透芝加哥9月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因美国农业部发布的产量数据利多,且市场预期政府对美国玉米产量的预估将进一步下调.

美国农业部周一发布的9月产量报告对玉米期货有支撑,但对全球经济的担忧限制了升幅.

美国农业部表示,今年美国玉米产量将为124.97亿蒲式耳,低于分析师预估均值125.19亿,且低于8月预估的129.14亿,去年产量为124.47亿.

美国农业部还公布,2010/11年度旧作最终库存为9.2亿蒲式耳,低于预估的9.56亿,2011/12新作最终库存为6.72亿蒲式耳,高于分析师预估均值6.36亿.

农业部还表示,民间出口商报称向不具名目的地出售了11.43万吨美国玉米,将在2011/12市场年度付运.

12月玉米期约高于所有关键移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为51.

12月玉米期货CZ1上涨9美分,收报7.45-1/2美元.

今日CBOT玉米成交量预估为264,519口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]