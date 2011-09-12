〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美国农业部削减产量预期

香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
路透芝加哥9月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因美国农业部发布的产量数据利多,且市场预期政府对美国玉米产量的预估将进一步下调.
美国农业部周一发布的9月产量报告对玉米期货有支撑,但对全球经济的担忧限制了升幅.
美国农业部表示,今年美国玉米产量将为124.97亿蒲式耳,低于分析师预估均值125.19亿,且低于8月预估的129.14亿,去年产量为124.47亿.
美国农业部还公布,2010/11年度旧作最终库存为9.2亿蒲式耳,低于预估的9.56亿,2011/12新作最终库存为6.72亿蒲式耳,高于分析师预估均值6.36亿.
农业部还表示,民间出口商报称向不具名目的地出售了11.43万吨美国玉米,将在2011/12市场年度付运.
12月玉米期约高于所有关键移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为51.
12月玉米期货CZ1上涨9美分,收报7.45-1/2美元.
今日CBOT玉米成交量预估为264,519口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 母红
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠