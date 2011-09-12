〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下滑,因美国农业部上调了产量预估

路透芝加哥9月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下滑,交易商表示,因此前美国农业部在月度报告中意外上调了对美国今年大豆产量的预估.

交易商出脱作多大豆/作空玉米的市场间价差交易,也令此间市场承压.

交投活跃,大豆期货成交量近20万口,较30日均值高约三成.

美国农业部将今年美国大豆产量预估由8月预计的每英亩41.4蒲式耳上调至41.8.多数分析师原本预计会下调产量预估,分析师预估均值为41.04.

美国农业部还将美国大豆产量预估由8月所作的30.56亿蒲式耳上调至30.85亿.2011/12年度大豆最终库存预估由1.55亿蒲式耳上调至1.65亿.

大豆市场下滑,尽管MDA EarthSat Weather预报本周末美国中西部北部地区有霜冻威胁,可能殃及明尼苏达州和威斯康辛州北部的部分大豆作物,寒冷天气可能延伸至爱荷华州北部.

中国海关数据显示,中国8月进口451万吨大豆,较7月减少15.7%,8月植物油进口69万吨,跌1.4%.

CBOT-11月大豆SX1收挫30-3/4美分,报每蒲式耳13.96美元.9月豆油合约BOc1跌0.95美分,收报每磅57.25美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收挫8.6美元,报每短吨360.1美元.

指标11月大豆期货跌穿约在14.10美元的技术支撑位,这是该合约8月底升势前今年多数时间交投区间的高端,今日该合约触及两周低点13.88-1/2美元.

预估CBOT大豆成交量为211,260口,豆油成交72,140口,豆粕成交81,489口.

以下为CBOT农产品期货在1902GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 734.25 8.25 1.1% 16.7%

CBOT大豆Sc1 1387.50 -29.00 -2.1% -0.4%

CBOT豆粕SMc1 360.10 -8.60 -2.3% -2.8%

CBOT豆油BOc1 57.25 -0.95 -1.6% -0.8%

CBOT小麦Wc1 699.75 -1.25 -0.2% -11.9%

CBOT稻米RRc1 1817.00 11.00 0.6% 29.8%

EU小麦BL2X1 208.00 1.25 0.6% -17.6%

NYMEX原油期货CLc1 88.20 0.96 1.1% -3.5%

道琼工业指数.DJI 10,875 -122 -1.1% -6.1%

现货金XAU= 1806.54 -50.62 -2.7% 27.3%

欧元/美元EUR= 1.3573 0.0016 0.1% 1.7%

美元指数.DXY 77.5510 0.3590 0.5% -1.9%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1876 38 2.1% 5.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)