〔美国债市〕七宗ABS新债接踵而至,符合近期预估

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
IFR纽约9月12日电---周一美国资产支持证券(ABS)有七宗新债接踵而至,符合近期投资人对该市场9月将有大量供应的预估.
多数新债都是原本打算在8月发售的,但由于对欧洲债务危机和标普下调美国主权评等的不确定性,令投资人撤离较高风险资产市场,ABS新债发售也受牵连.
今早首当其冲的是宝马发售的10亿美元汽车贷款ABS--BMW Vehicle Owner Trust 2011-A,由美银美林和加拿大皇家银行牵头经办.
摩根大通、美银和富国宣布了6.5亿美元Carmax 2011-2优质零售汽车贷款支持ABS.
另外,Ally Master Owner Trust、CNH、Entergy Louisiana Investment Recovery Funding发售三宗汽车贷款ABS,另外还有两宗信用卡贷款ABS新债发售.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
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