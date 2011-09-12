版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 05:25 BJT

〔USDA报告〕截至9月11日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿9月12日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 09/11/11 09/04/11 09/11/10 五年均值

棉花生长情况

- 优 4 4 14 --

- 良 24 24 45 --

- 普通 28 28 29 --

- 差 19 19 9 --

- 很差 25 25 3 --

玉米生长状况

- 优 11 11 21 --

- 良 42 41 47 --

- 普通 27 27 20 --

- 差 13 13 8 --

- 很差 7 8 4 --

大豆生长情况

- 优 12 11 17 --

- 良 44 45 46 --

- 普通 27 28 24 --

- 差 12 11 9 --

- 很差 5 5 4 --

稻米生长情况

- 优 24 25 16 --

- 良 40 39 48 --

- 普通 28 28 28 --

- 差 7 7 6 --

- 很差 1 1 2 --

棉花结桃率 57 42 54 44

棉花盛铃率 9 7 8 7

玉米蜡熟率 97 94 99 96

玉米凹损率 84 71 92 82

玉米成熟率 29 18 50 33

大豆落叶率 15 6 35 27

冬麦种植率 6 -- 8 10

稻米抽穗率 96 94 99 98

稻米收割率 37 28 54 37

春麦收割率 83 68 81 87 (完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 李军;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐