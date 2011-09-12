〔加拿大汇市〕加元/美元反弹收高,盘中一度跌穿平价触及七个月低点

香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
路透多伦多9月12日电---加元兑美元周一一度跌穿平价,触及1月来最低水准,因投资人担心希腊债务违约,但之後加元反弹,收盘接近日高.
欧股下挫,因投资人担心希腊债务违约可能引发全球市场动荡.欧股触及两年低点,欧元兑美元跌至七个月低点,因投资人抛售风险资产,涌入避险公债.
尽管加元受投资人青睐美元拖累,但加元表现超过欧元,预计加元兑美元短期将在平价附近挣扎.
加元兑美元CAD=D4盘中低见1.0027加元或0.9973美元,为1月31日来最低水准,之後反弹收高至0.9920加元或1.0081美元,上周五收报0.9960加元,或1.0040美元.
但加元兑欧元收报1.3553加元或0.7378欧元,为8月来最高,加元兑瑞郎和澳元也走强.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠