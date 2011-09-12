〔加拿大汇市〕加元/美元反弹收高,盘中一度跌穿平价触及七个月低点

路透多伦多9月12日电---加元兑美元周一一度跌穿平价,触及1月来最低水准,因投资人担心希腊债务违约,但之後加元反弹,收盘接近日高.

欧股下挫,因投资人担心希腊债务违约可能引发全球市场动荡.欧股触及两年低点,欧元兑美元跌至七个月低点,因投资人抛售风险资产,涌入避险公债.

尽管加元受投资人青睐美元拖累,但加元表现超过欧元,预计加元兑美元短期将在平价附近挣扎.

加元兑美元CAD=D4盘中低见1.0027加元或0.9973美元,为1月31日来最低水准,之後反弹收高至0.9920加元或1.0081美元,上周五收报0.9960加元,或1.0040美元.

但加元兑欧元收报1.3553加元或0.7378欧元,为8月来最高,加元兑瑞郎和澳元也走强.(完)

--编译 李军;审校 母红

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