〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,受同布兰特原油期货的价差交易带动

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
* 路透调查--预计上周美国原油库存减少
* OPEC下调全球今明两年需求预估
* 关注周二API在2030GMT公布的库存数据
路透纽约9月12日电---美国原油期货周一收高,受同布兰特原油期货的价差交易带动,投资人担心欧元区债务危机可能拖累欧洲经济且殃及石油需求,布兰特原油期货受创.
石油输出国组织(OPEC)下调今明两年全球石油需求预估,指因经济前景恶化,这限制了今日的升幅.
在周度库存数据公布前,路透初步调查显示,分析师预计上周美国原油库存减少300万桶,因墨西哥湾受热带风暴Lee的吹袭影响了生产.
馏分油库存预计增加80万桶,汽油库存预计减少40万桶,炼厂使用率预计下滑0.9个百分点.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收高0.95美元,或1.09%,结算价报每桶88.19美元,交投区间为85-88.95美元.
伦敦ICE-10月布兰特原油期货LCOV1结算价报每桶112.25美元,回落0.52美元,或0.46%,盘中交易区间为110.42-113.76美元.
近月美国原油合约与布兰特原油期货贴水收报24.06美元,较上周五收盘时的25.53美元收窄.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 88.19 0.95 1.1% 85.00 88.95 318,787 349,238
11月原油 88.31 0.90 1.0% 85.17 89.08 122,794 101,915
10月RBOB汽油 2.7382 -0.0328 -1.2% 2.7064 2.7767 41,035 64,154
11月RBOB汽油 2.7114 -0.0235 -0.9% 2.6791 2.7490 32,216 43,787
10月取暖油 2.9475 -0.0383 -1.3% 2.9275 2.9834 45,088 58,856
11月取暖油 2.9569 -0.0369 -1.2% 2.9368 2.9930 20,511 20,946
ICE合约
10月布兰特 112.25 -0.52 -0.5% 110.42 113.76 153,618 202,666
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 663,291 677,483 718,849 1,491,790 10,565
汽油 105,082 156,717 122,732 268,736 -1,888
取暖油 98,307 121,952 121,924 316,848 2,742(完)
--编译 李军;审校 母红
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。