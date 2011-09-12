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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 05:37 BJT

〔加拿大股市〕触及三周低点,因欧元区债务危机忧虑加重

路透多伦多9月12日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周一大跌,触及三周低点,因对欧元区债务危机可能拖累全球经济复苏的担忧加重.

尽管美股尾盘反弹收高,但加股仍下挫,因投资人对金市锁定获利,弥补其他市场的损失,拖累此间金矿股.布兰特原油期货和铜价也下滑,打压资源股权重很高的大盘指数.

大盘指数权重最大的三类股均收挫,原材料股重挫3.2%,能源股跌2.1%,金融股跌1.8%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低238.71点,或1.93%,报12,148.83点,盘中稍早触及12,041.61点,为8月26日来最低水准.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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