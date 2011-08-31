〔英国债市〕10年期英债收益率触及三周高位,因美国数据强劲及新债准备

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 英债期货重挫105个跳动点,表现不及德债
* 10年期英债收益率受美国数据及周四的供应带动
* 股市上扬及月底投资组合调整令卖压加重
* 英国周四将公布房价和制造业PMI数据
路透伦敦8月31日电---英国10年期公债收益率(殖利率)周三触及三周高位,因美国公布强于预期的经济数据,以及交易员为周四英国标售30亿英镑10年期英债预留空间,英债在淡静交投中重挫.
股市上扬以及可能有部分基金经理人正沽出英债,在月底锁定获利,也是英债收益率走强的原因.
12月英债期货FLGZ1大跌105个跳动点,结算价报126.47,表现较可比德债期货FGBLZ1逊色约三分之一个大点.
10年期英债GB10YT=RR收益率升10个基点,报2.60%,接近盘中触及的三周高位2.616%,较可比德债收益率差扩阔3个基点,报38个基点.
英国债务管理局计划在周四发售30亿英镑2021年9月到期的英债,有策略师表示,部分交易商可能利用市况清淡以及价格普跌的势头来打压标购价格.
40年期和50年期英债GB40YT=RRGB50YT=RR收益率都大涨13个基点,两年期英债收益率GB2YT=RR仅升4个基点.
除了标售外,英国周四还将公布8月房价数据以及制造业采购经理人指数(PMI).(完)
--编译 李军;审校 母红
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