〔英国债市〕10年期英债收益率触及三周高位,因美国数据强劲及新债准备

* 英债期货重挫105个跳动点,表现不及德债

* 10年期英债收益率受美国数据及周四的供应带动

* 股市上扬及月底投资组合调整令卖压加重

* 英国周四将公布房价和制造业PMI数据

路透伦敦8月31日电---英国10年期公债收益率(殖利率)周三触及三周高位,因美国公布强于预期的经济数据,以及交易员为周四英国标售30亿英镑10年期英债预留空间,英债在淡静交投中重挫.

股市上扬以及可能有部分基金经理人正沽出英债,在月底锁定获利,也是英债收益率走强的原因.

12月英债期货FLGZ1大跌105个跳动点,结算价报126.47,表现较可比德债期货FGBLZ1逊色约三分之一个大点.

10年期英债GB10YT=RR收益率升10个基点,报2.60%,接近盘中触及的三周高位2.616%,较可比德债收益率差扩阔3个基点,报38个基点.

英国债务管理局计划在周四发售30亿英镑2021年9月到期的英债,有策略师表示,部分交易商可能利用市况清淡以及价格普跌的势头来打压标购价格.

40年期和50年期英债GB40YT=RRGB50YT=RR收益率都大涨13个基点,两年期英债收益率GB2YT=RR仅升4个基点.

除了标售外,英国周四还将公布8月房价数据以及制造业采购经理人指数(PMI).(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>