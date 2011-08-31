〔欧洲股市〕大涨2.9%,但8月为2008年10月来表现最差的一个月

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升2.9%

* Bouygues回购股份後股价暴涨

* 8月欧股为2008年10月来表现最差的一个月

路透伦敦8月31日电---欧洲股市周三大幅收高,因寄望美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出新的经济刺激措施扶助支持疲弱的经济增长.但今日大涨未能避免8月份录得2008年10月来表现最差的一个月.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二公布的会议记录显示部分委员考虑更激进的刺激计划,这令美联储采取更多刺激措施的希望升温,股市获得提振.

"任何进一步的经济刺激将使市场产生正面的回应,"在爱丁堡的Aegon Asset Management投资策略部主管Bill Dinning说.

同经济成长息息相关的矿业股表现居前,STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP劲扬4.1%.

因对经济成长放缓的忧虑升级以及担心美国可能重陷衰退,矿业股自7月重挫了19.5%.

法国综合集团Bouygues (BOUY.PA)股价暴涨15.8%,升幅居前,成交量较其90天日均值多六倍,之前该公司在近期股价大跌後公布股票回购.

欧洲指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨2.9%,报967.09点,但8月累计重挫10.6%,录得2008年10月来表现最差的一个月,当时为雷曼兄弟破产後不久.

美国公布制造业活动数据以及芝加哥采购经理人指数显示制造业仍在成长,预示美国可能会避免重陷衰退後,此间市场午後扩大涨幅.

英国富时100指数.FTSE收升2.39%,报5,394.53点,;德国股市DAX指数.GDAXI上涨2.5%,报5,784.85点;法国CAC-40指数.FCHI劲升3.07%,至3,256.76点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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