〔芝加哥期市〕CBOT近月小麦期货收跌,因投资者在月底整合头寸

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月31日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周三小幅收跌,交易商称,投资者在8月最後一个交易日整合其头寸.
本月,CBOT小麦期价攀升10.7%,为连续第二个月收涨.
利比亚寻求在未来两到三个月进口50万吨小麦.
近月CBOT-9月小麦合约WU1将在数周後到期,今日收跌5美分,报每蒲式耳7.45-1/4美元,交割量大于预期令该合约承压.商业交割为1,552口.
小麦合约交割大于预期可能造成运输方面的问题,但也反映出软红冬麦供应充裕.
12月小麦期货WZ1微升3/4美分,报7.91-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为111,414口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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