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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 05:33 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT近月小麦期货收跌,因投资者在月底整合头寸

路透芝加哥8月31日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周三小幅收跌,交易商称,投资者在8月最後一个交易日整合其头寸.

本月,CBOT小麦期价攀升10.7%,为连续第二个月收涨.

利比亚寻求在未来两到三个月进口50万吨小麦.

近月CBOT-9月小麦合约WU1将在数周後到期,今日收跌5美分,报每蒲式耳7.45-1/4美元,交割量大于预期令该合约承压.商业交割为1,552口.

小麦合约交割大于预期可能造成运输方面的问题,但也反映出软红冬麦供应充裕.

12月小麦期货WZ1微升3/4美分,报7.91-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为111,414口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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