〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因月底获利了结

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌,在市场近期升至合约高位後出现技术超买,投资者了结获利和结清头寸.
新作12月合约在8月累计劲升15%.
作物预测员Michael Cordonnier将其2011年美国玉米收成预估从一周前的每英亩150蒲式耳下调至148蒲式耳,因美国玉米种植带的关键地区8月天气干燥,损及作物生长.
一农业气象专家周三称,美国中西部和大平原地区周末至下周料有少量降雨及天气稍清.
周三是CBOT-9月玉米期货合约第一个交割通知日,没有玉米合约交割,一如市场预期.
12月玉米合约在所有移动均线的上方.九天相对强弱指标为75,在技术超买区域.
12月玉米期货CZ1跌7-3/4美分,收报7.67-1/2美元.
今日CBOT玉米成交量预估为240,644口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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