〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,因月底存续期需求

IFR纽约8月31日电---美国机构债较可比公债利差周三在8月最後一个交易日收窄,因月底存续期需求.

巴克莱Benchmark Portfolio指数8月存续期延长0.10年,为自2006年来的8月最长纪录.机构债分项指数存续期延长0.10年,去年8月仅延长0.04年,8月平均存续期延长幅度为0.07年.

利差收窄1-2个基点,交投颇为强劲,TRACE成交额略高于均值,总计67.04亿美元,成交宗数为3,387.

近期利差扩阔令机构债相对年期相同的美国公债而言价格更便宜,今日吸引了相对价值投资人,中长期机构债受提振.因包括央行在内的中长线投资人对存续期的需求,短债表现落後,七年期以上的机构债受青睐.(完)

--编译 李军;审校 母红

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