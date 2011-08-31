更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货小跌,本月大幅下滑

(更正:因译文有误,内文第五段,10月原油期货收跌"0.09美分"有误,应为"0.09美元")

* 美国原油库存增加,汽油库存减少--EIA

* 油公司关注墨西哥湾可能会遭受的风暴威胁

* 市场关注周四公布的美国一周初请失业金人数

路透纽约8月31日电---美国原油期货周三在交投震荡中小幅收跌,尾盘下滑,因股市缩减升幅,及稍早公布的政府数据显示原油库存大幅增加打压油价.

8月,近月NYMEX原油合约重挫7%.

NYMEX-9月汽油和取暖油合约在周三交易日结束时到期,两者收升,因美国能源资料协会(EIA)数据显示,最近一周美国汽油库存跌幅多于预期,馏分油库存升幅少于预期.

EIA公布,美国一周原油库存增加528万桶,至3.5705亿桶,预估为增加40万桶.一周汽油库存减少280万桶,至2.0864亿桶,预估为减少110万桶.一周馏分油库存增加36.3万桶,至1.5606亿桶,预估为增加60万桶.[ID:nCN1934045]

纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收跌0.09美元,或0.1%,结算价报每桶88.81美元.交投区间为87.67-89.54美元.

8月,近月NYMEX原油合约下挫6.89美元或7.2%,录得5月来最大单月百分比跌幅,5月时下挫9.7%.

布兰特10月原油期货LCOV1上涨0.83美元,结算价报每桶114.85美元,略低于切入位在114.88美元的100天移动均线,日内交投区间在113.52-115.19美元,後者为四周来最高.

8月,近月布兰特原油合约下跌1.89美元或1.62%,该合约7月上涨.

9月RBOB汽油合约RBU1升3.62美分或1.21%,结算价报每加仑3.0320美元.8月近月RBOB汽油合约下跌8.56美分或2.75%,7月上涨8.6美分.

9月取暖油合约HOU1小升0.9美分,结算价报每加仑3.0782美元.本月,近月取暖油合约下跌1.8美分或0.58%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 88.81 -0.09 -0.1% 87.67 89.54 295,679 315,383

11月原油 89.16 -0.03 0.0% 88.00 89.85 111,921 93,720

9月RBOB汽油 3.0320 0.0362 1.2% 3.0021 3.0573 5,427 22,603

10月RBOB汽油 2.8763 0.0348 1.2% 2.8368 2.8807 38,868 47,077

9月取暖油 3.0782 0.0090 0.3% 3.0538 3.0854 7,073 22,067

10月取暖油 3.0840 0.0073 0.2% 3.0591 3.0947 39,909 50,895

ICE合约

10月布兰特 114.85 0.83 0.7% 113.52 115.19 203,705 184,907

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 862,415 665,471 672,388 1,494,803 -10,890

汽油 94,246 117,692 150,051 260,516 767

取暖油 86,899 116,138 122,286 329,753 2,513 (完)