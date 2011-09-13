〔金属期市〕期铜因美元走软而收高,但料升势有限

* 期铜收高,但受西方世界需求前景所限

* 智利预计今年铜均价在每磅4.17美元

* RUSAL预计今年底铝价在2,500-2,600美元

* 关注周三美国公布通胀和零售销售数据

路透纽约/伦敦9月13日电---期铜周二小幅收高,受美元走软支撑,但欧洲债务危机持续以及其对西方世界需求前景的负面影响令铜价升势动能受限.

这是本月迄今铜价第三个交易日收高,因对希腊违约的不确定性和对法国银行对希腊公债敞口的忧虑殃及短期需求前景,特别是欧美的需求.

"关键的市场是中国,如果发达国家经济成长放缓,对中国的出口不会是好消息.金属价格可能因发达国家前景恶化而回落."Economist Intelligence Unit高级商品分析师Caroline Bain表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升25.50美元,收报每吨8,780美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1升0.45美分,结算价报每磅3.97美元,分析师表示,该区域是支撑位,在过去几次跌势中均守住了.

"看来今年在4美元附近有颇为坚实的支撑,"U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX)经理Evan Smith表示.

全球最大的铜生产商Codelco [CODEL.UL]表示,部分客户已经暗示有意减少订单後,对铜需求前景的不确定性增加.

该公司今年上半年生产了81.8万吨铜,同比增加了2.4%.

全球最大的产铜国智利预计今年铜均价在4.17美元,明年将回落至4.04美元.预计今年铜供应短缺56万吨,去年为9万吨.

LME三个月期铝CMAL3收盘时没有成交,但买盘报2,369美元,周二收报2,372美元.

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)(RUAL.PA)一高管在路透俄罗斯投资峰会上预计明年部分季度中国将成为铝净进口商.

该公司还预计年底前铝价将报2,500-2,600美元,拜中国需求所赐.本月稍早,俄铝表示,明年前不会到该价格水准.

以下为1738GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 398.05 1.50 +0.38 444.70 -10.49

LME期铝 2369.00 -3.00 -0.13 2470.00 -4.09

LME期铜 8770.00 15.50 +0.18 9600.00 -8.65

LME期铅 2388.00 -35.00 -1.44 2550.00 -6.35

LME期镍 21295.00 -305.00 -1.41 24750.00 -13.96

LME期锡 23625.00 175.00 +0.75 26900.00 -12.17

LME期锌 2192.00 -22.00 -0.99 2454.00 -10.68

上海期铝 17390.00 -95.00 -0.54 16840.00 3.27

上海期铜 66310.00 -1310.00 -1.94 71850.00 -7.71

上海期锌 16945.00 -180.00 -1.05 19475.00 -12.99

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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