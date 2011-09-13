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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 05:02 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货劲挫逾3%,因担忧需求减少

路透芝加哥9月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大幅收跌逾3%,因担忧价格高企将令对美国玉米的需求降温.

近月玉米合约Cc1日内跌至三周半低位.

预报称,中西部附近地区将提前出现霜冻,但料不会给美国玉米作物造成损害.

美国农业部周一称,上周玉米作物的成熟率为29%,上年同期为50%,但仅略低于33%的五年均值.优良率上扬1个百分点.

12月玉米期货CZ1大跌22-1/2美分,收报7.23美元.

今日CBOT玉米成交量预估为309,640口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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