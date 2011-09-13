〔美国债市〕公债价格下滑,因股市上涨压制避险买盘

* 美国财政部标售210亿美元10年期公债,得标利率为2%

* 30年期公债价格在周三标售前下滑

路透纽约9月13日电---美国公债价格周二下滑,因股市上涨打压了对美国公债的避险需求.

避险需求不振也反映在美国财政部标售的210亿美元10年期公债上,间接投标比率为6月来最高,直接投标则为最低,认购倍数为5月来最低.

"避险买盘减少,"道明证券驻纽约利率策略师Richard Gilhooly表示.

市场气氛令10年期公债标售结果有好有坏,得标利率为2%,认购倍数为3.03,略低于过去四次10年期公债标售的均值3.21,CRT Capital Group高级公债策略师Ian Lyngen表示.

在标售前,公债已经走软,因美股三大股指上涨,受工业股和大型科技股带动.[.NCN]

标售後,美国公债交投震荡,保持了之前的颓势.

在周三130亿美元30年期公债标售前,长债表现不及较短期公债,与近期出众表现形成对比.市场开始预期美联储将推出新一轮宽松货币政策後,长债跑赢短债的走势出现.

尽管实施上述宽松货币政策的方法仍不确定,而且是否会有更多宽松政策本身在下周美联储货币政策会议上还将面临一些反对意见,但美联储买入更多债券或延长所持债券平均年期的可能性都令长债得益.

不过,周二,长债回吐部分升幅,30年期公债US30YT=RR跌1-11/32,收益率由周一尾盘的3.25%升至3.32%.

指标10年期公债US10YT=RR跌10/32,收益率由1.95%升至1.99%.

交易商表示,美国公债市场交投清淡.

"美国公债在区间内趋稳,没有太大行情."4Cast Inc固定收益策略师Gennadiy Goldberg表示,"在过去一周左右市场人士一直处于观望,因风险意愿变化很快."

纽约Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示,市场在早盘和午後初段异常平静,10年期和30年期公债下滑引领跌势.

"焦点现转向明日的30年期公债标售,"他表示,"多数人士不会忘记上个月标售时10个基点的尾部(得标利率与标售前收益率之差),但市场也在关注欧洲情势的任何进展."

对欧洲政策制定者可能为希腊提供新的支持的希望周二扶助全球股市和欧元.

希腊、德国和法国领导人周三将举行电话会议的消息支撑了上述希望.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-26/32 ( 持平 ) 0.210

五年期公债US5YT=RR 100-18/32 (-02/32) 0.881

10年期公债US10YT=RR 101-07/32 (-10/32) 1.991

30年期公债US30YT=RR 108-03/32 (1-11/32) 3.320(完)

--编译 李军;审校 母红

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