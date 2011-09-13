〔加拿大汇市〕加元/美元收高,因欧元和股市上涨

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透多伦多9月13日电---加元兑美元周二上涨,因投资人转投较高风险资产,推高全球股市和欧元,尽管投资人仍担心希腊债务违约.
美元下滑,因投资人寄望欧洲的大国将为帮助希腊提供新的支持.全球股市和欧元上扬,尽管投资人仍担心欧洲政策制定者没有抑制该地区债务危机蔓延的良方.
路透援引希腊政府官员报导,希腊、德国和法国领导人将在周三举行电话会议,该报导帮助提振欧元和支撑了对欧洲股市的乐观情绪.两位德国政府消息人士证实了该计划.
加元兑美元CAD=D4收报0.9854加元或1.0148美元,周一收报0.9921加元或1.0080美元.盘初,加元低见0.9977加元或1.0023美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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