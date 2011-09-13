版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 04:44 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元收高,因欧元和股市上涨

路透多伦多9月13日电---加元兑美元周二上涨,因投资人转投较高风险资产,推高全球股市和欧元,尽管投资人仍担心希腊债务违约.

美元下滑,因投资人寄望欧洲的大国将为帮助希腊提供新的支持.全球股市和欧元上扬,尽管投资人仍担心欧洲政策制定者没有抑制该地区债务危机蔓延的良方.

路透援引希腊政府官员报导,希腊、德国和法国领导人将在周三举行电话会议,该报导帮助提振欧元和支撑了对欧洲股市的乐观情绪.两位德国政府消息人士证实了该计划.

加元兑美元CAD=D4收报0.9854加元或1.0148美元,周一收报0.9921加元或1.0080美元.盘初,加元低见0.9977加元或1.0023美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐