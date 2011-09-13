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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 05:25 BJT

〔全球金市〕金价跟随股市上涨,但部分投资人对升势有疑虑

* 金价跟随股市上涨,盘中走势反复

* 高波动性促使部分投资人质疑升势

* 双顶形态以及技术性反转引发技术性卖压

* 关注周三美国生产者物价指数(PPI)

路透纽约/伦敦9月13日电---金价周二上扬1%,因美国原油期货上涨以及股市反弹促使金市出现空头回补,收复了昨日部分失地.昨日金市大跌,因投资者在流动性很高的金市套现以满足其他市场的追缴保证金要求.

近期缺乏避险买盘,加之价格波动性上升以及利空的双顶技术性反转形态促使金市投资人对後市有疑虑.

因投资人寄望欧洲大国对希腊救助有政治支持,全球股市反弹,美国原油期货也上涨.周一,金价一度跌穿1,800美元,因欧元区债务忧虑刺激投资人卖出黄金,弥补股市的损失.

1958 GMT,现货金XAU=升1.1%,报每盎司1,832.79美元,稍早低见1,798.75美元.

现货金较上周二触及的纪录高位1,920.30美元回落了5%.

美国12月黄金期货合约GCZ1收高16.80美元,报每盎司1,830.10美元.交易量较30日均值低10%,但同周一水准相若.

现货银XAG=上扬1.7%,报每盎司40.91美元.

黄金选择权隐含波动率持于逾两年高位附近.

铂金系金属,现货铂金XPT=升0.6%,报1,812.49美元,现货钯金XPD=大涨2.8%,报722.49美元.

--------------------------1958GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1830.10 16.80 0.9 1794.80 1847.50 176,082

COMEX白银期货 SIU1 41.123 0.959 2.4 40.310 41.190 139

COMEX铂金期货 PLV1 1813.50 4.10 0.2 1804.30 1831.80 7,530

COMEX钯金期货 PAU1 727.00 16.75 2.4 706.95 716.85 3

现货金 XAU= 1832.79 19.54 1.1 1800.15 1843.20

现货银 XAG= 40.910 0.700 1.7 40.030 41.280

现货铂金 XPT= 1812.49 11.44 0.6 1804.00 1826.00

现货钯金 XPD= 722.49 19.99 2.8 707.50 728.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李军;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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