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债券 | 2011年 9月 14日 星期三 05:27 BJT

〔美国债市〕MBS利差收窄,价格下滑吸引买盘进场

IFR芝加哥9月13日电---供应周二继续令美国公债承压,且10年期公债标售结果疲弱对公债价格造成进一步的负面影响.10年期公债收低18/32,收益率报1.992%,两年期/10年期公债收益率差扩阔6.4个基点,至178.2个基点.[US/NCN]

美国股市周二收涨,投资者购买近期受创的股票,押注欧洲领导人很快将采取行动遏制希腊债务危机扩散.[.NCN]

价格下滑以及当前票息较10年期公债利差超过130个基点足以在今日多数时间吸引更多买盘.对各年期MBS均有买兴,但交投主要集中在流动性更好的票息在5%及以下的MBS.

市场参与者包括中长期账户、海外投资人、对冲基金等.成交减少以及互换利差收窄今日对MBS市场也有帮助.

票息为3.5%和4%的30年期MBS价格分别下滑6个跳动点和3个跳动点,而票息为4.5%至5.5%的30年期MBS持平至升1个跳动点.票息为3.5%和5.5%的15年期MBS分别持平和升5个跳动点.票息为5%及以下的MBS较10年期公债利差收窄7个跳动点,票息为5.5%和6%的MBS利差收窄3个跳动点和6个跳动点.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

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