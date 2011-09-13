〔美国债市〕MBS利差收窄,价格下滑吸引买盘进场

价格下滑以及当前票息较10年期公债利差超过130个基点足以在今日多数时间吸引更多买盘.对各年期MBS均有买兴,但交投主要集中在流动性更好的票息在5%及以下的MBS.

票息为3.5%和4%的30年期MBS价格分别下滑6个跳动点和3个跳动点,而票息为4.5%至5.5%的30年期MBS持平至升1个跳动点.票息为3.5%和5.5%的15年期MBS分别持平和升5个跳动点.票息为5%及以下的MBS较10年期公债利差收窄7个跳动点,票息为5.5%和6%的MBS利差收窄3个跳动点和6个跳动点.(完)