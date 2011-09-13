〔美国债市〕MBS利差收窄,价格下滑吸引买盘进场

IFR芝加哥9月13日电---供应周二继续令美国公债承压,且10年期公债标售结果疲弱对公债价格造成进一步的负面影响.10年期公债收低18/32,收益率报1.992%,两年期/10年期公债收益率差扩阔6.4个基点,至178.2个基点.[US/NCN]
美国股市周二收涨,投资者购买近期受创的股票,押注欧洲领导人很快将采取行动遏制希腊债务危机扩散.[.NCN]
价格下滑以及当前票息较10年期公债利差超过130个基点足以在今日多数时间吸引更多买盘.对各年期MBS均有买兴,但交投主要集中在流动性更好的票息在5%及以下的MBS.
市场参与者包括中长期账户、海外投资人、对冲基金等.成交减少以及互换利差收窄今日对MBS市场也有帮助.
票息为3.5%和4%的30年期MBS价格分别下滑6个跳动点和3个跳动点,而票息为4.5%至5.5%的30年期MBS持平至升1个跳动点.票息为3.5%和5.5%的15年期MBS分别持平和升5个跳动点.票息为5%及以下的MBS较10年期公债利差收窄7个跳动点,票息为5.5%和6%的MBS利差收窄3个跳动点和6个跳动点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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