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债券 | 2011年 9月 2日 星期五 00:47 BJT

〔美国债市〕投资级别公司债市场9月预计将有800亿美元新债发售

IFR纽约9月1日电---尽管美国投资级别公司债市场8月新债发售仅有约470亿美元,但在市况波动的情况下新债发售持续,显示债市投资人和发行商的韧性.

强劲的动能料令9月发债活跃,银行家预计本月新债规模将高达800亿美元,主要是来自非金融企业.

不过新债发售不太可能在劳工节长周末前开始启动.周四没有新债进场,尽管信贷市场--至少早盘--受强劲的8月零售销售数据以及强于预期的供应管理协会(ISM)数据带动上涨.

而且,美国公债收益率周四早盘下滑,指标10年期公债收益率报2.181%,较昨日收盘收窄4.9个基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

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