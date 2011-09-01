〔表格〕白宫在预算案年度中期评估中预计今年实质GDP成长年率为1.7%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月1日电---以下是总统奥巴马的预算案年度中期评估中美国白宫对美国经济的预估.
政府提供的经济预估是基于直至6月底前的数据,而中期评估预估是计入8月底前的数据,包括GDP修正年率和调整预估.
(年份为历年; GDP, GDP物价指数和CPI是按年百份比变动;就业和利率预估为平均年率)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
实质国内生产总值(GDP) 2.9 2.6 3.3 3.7 4.0 3.9 3.7
中期评估GDP预估 3.0 1.7 2.6 3.5 3.9 4.1 4.1
GDP平减指数 1.0 1.6 1.5 1.7 1.6 1.7 1.7
消费者物价指数(CPI) 1.6 2.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1
失业率 9.6 8.8 8.3 7.7 6.9 6.3 5.7
三个月国库券利率 0.1 0.1 0.5 1.8 3.2 3.8 4.0
10年期美国公债收益率 3.2 3.4 3.8 4.3 4.7 5.0 5.2
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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