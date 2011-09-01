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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 05:43 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大跌,因获利回吐和美元上涨

路透芝加哥9月1日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四录得两个月最大跌幅,交易商表示,因美元上涨,美国大平原乾旱地区预报有降雨,且有一些获利回吐卖压.

CBOT小麦大跌逾4%,为6月30日重挫8.8%以来最大单日跌幅.

CBOT小麦期货成交淡静,较30日均值低约三成.

美元走强令美国小麦在出口市场的竞争力降低,并压制投资人寻求通胀对冲的需求.

交易商表示,利比亚购入5万吨俄罗斯小麦.

美国农业部周度出口销售报告显示,上周美国小麦出口销售36.91万吨,接近预估的35-55万吨区间低端.

12月小麦期货WZ1大跌30-1/2美分,报7.61美元.

今日CBOT小麦预估成交量为67,247口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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