〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大跌,因获利回吐和美元上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月1日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四录得两个月最大跌幅,交易商表示,因美元上涨,美国大平原乾旱地区预报有降雨,且有一些获利回吐卖压.
CBOT小麦大跌逾4%,为6月30日重挫8.8%以来最大单日跌幅.
CBOT小麦期货成交淡静,较30日均值低约三成.
美元走强令美国小麦在出口市场的竞争力降低,并压制投资人寻求通胀对冲的需求.
交易商表示,利比亚购入5万吨俄罗斯小麦.
美国农业部周度出口销售报告显示,上周美国小麦出口销售36.91万吨,接近预估的35-55万吨区间低端.
12月小麦期货WZ1大跌30-1/2美分,报7.61美元.
今日CBOT小麦预估成交量为67,247口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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