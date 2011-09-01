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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 04:43 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元收高,投资人静待周五美国非农就业报告

路透多伦多9月1日电---加元兑美元周四小幅收高,交投清淡,尽管对全球经济成长的担忧令市场承压,投资人等待周五关键的美国就业数据出炉.

"加元小幅收高,但波动并不是很大."BMO Capital Markets外汇销售部门董事Matt Perrier表示.

加元兑美元CAD=D4收报0.9755加元或1.0251美元,周三收报0.9794加元,或1.0210美元.

但交易商表示,交投低迷,在周五美国非农就业报告发布前,加元可能陷于窄幅区间交投.

下周一,加拿大和美国市场将因劳工节假期休市一天.(完)

--编译 李军;审校 母红

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