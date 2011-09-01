〔美国股市〕结束四日连涨收低,投资者在非农就业报告公布前转趋谨慎

* 非农就业报告发布前银行股下滑

* ISM就业指数令投资人对8月就业报告的忧虑加重

* ISM数据显示美国制造业没有担心的那麽差

* 道指收低1%,标普500指数跌1.2%,Nasdaq指数下挫1.3%

路透纽约9月1日电---美国股市周四收挫,结束四日连涨,三大股指跌幅都超过1%,因投资者在关键的非农就业报告公布前转趋谨慎,预计该数据将加剧对经济再陷衰退的担忧.

金融股跌幅最大,午後卖压加重,高盛(GS.N)领跌,收挫3.5%,报112.16美元,此前美联储要求该行聘请咨询机构检讨之前提前止赎的操作,并计划进行处罚.

摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)都大跌超过3%,为道指成份股中跌幅最大的个股.

在美国政府发布月度就业数据之前的一天,供应管理协会(ISM)制造业指数中就业分项指数下滑加重了对8月就业成长可能逊于预期的担忧.ISM制造业指数也仅略高于枯荣分界线.

近期就业数据显示"民间就业零增长",芝加哥Harris Private Bank投资长Jack Ablin表示,"如果情况持续,明天的就业数据将会令我们大失所望."

白宫今日大幅下调了之後两年的经济成长预估,这也是令人担忧的迹象.

在7月初至8月初大跌超过17%後,标普500指数在周四开盘前已经反弹了9%,这令投资人在8月就业报告发布前不愿大举押注.市场预计8月新增非农就业岗位7.5万.

"过去几日的消息对延续升势没有帮助."Huntington Asset Management投资长Randy Bateman表示.他表示对就业报告不乐观.

道琼工业指数.DJI收跌119.96点,或1.03%,报11,493.57;标准普尔500指数.SPX收挫14.47点,或1.19%,报1,204.42点.Nasdaq指数.IXIC回落33.42点,或1.3%,报2,546.04点.

在过去四日升势中,标普500指数升逾5%,因投资人对美联储在9月底的货币政策会议上会推出新的刺激计划的希望升温.

通讯设备生产商Ciena Corp CIEN.O公布三年内首次获利後,股价跳升20%,报14.71美元.网络设备生产商思科(CSCO.O)收高1%,报15.82美元,领涨道指.

标准普尔零售股指数.RLX跌1.2%,因零售商公布的8月同店销售略低于预期,因飓风Irene影响了生意.Target Corp (TGT.N)跌1.2%,报51.06美元,Costco Wholesale Corp (COST.O)升1.2%,报79.48美元.

美国劳工部周四公布的数据显示,美国8月27日当周初请失业金人数降至40.9万人,前周修正後为42.1万人.[ID:nCN1939499]

美国商务部公布,美国7月建筑支出回落1.3%,至7,895亿美元,预估为增长0.2%,6月数据修正为增长1.6%,前值为增长0.2%.[ID:nCN1937207]

纽约市场,上涨股票与下跌股票家数之比约为4:11.Nasdaq市场则约为1:4.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为74.9亿股,去年日均成交为84.7亿.(完)

--编译 李军;审校 母红

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