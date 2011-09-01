〔加拿大股市〕结束四日连涨收低,因全球经济成长忧虑及商品价格走软

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多9月1日电---加拿大多伦多证交所S&P/TSX综合指数周四结束四日连涨收低,因全球经济成长忧虑以及商品价格走软,抵消了金矿股上涨以及道明银行(TD.TO)因强劲业绩带动的升势.
因全球制造业产出放缓重燃了市场对全球经济在衰退边缘的担忧,全球股市承压.
美国制造业数据优于预期一度扶助美加股市,但投资人在周五美国公布非农就业报告前转趋谨慎.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低67.96点,或0.53%,报12,700.74点,成交清淡,许多交易商在劳工节长周末前离场.
10大类股中有九种收低,能源股跌1%.金融股亦走软,不过道明银行逆市收高1.5%,因该行公布季度净利增长23%,并增加了派息.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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