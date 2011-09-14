〔英国债市〕英债跟随德债下滑,因欧元区共同债券传闻等

* 英债期货收低38个跳动点

* 欧洲共同债券想法温和提振风险意愿

* 希腊、德国和法国将举行电话会议,股市攀升

路透伦敦9月14日电---英债期货周三下滑,此前市场谈及新的欧元区共同债券,且希腊、德国和法国的领导人将举行重要的电话会议,给予风险意愿温和提振.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三说,执委会将很快提出引进欧元区共同债券的选项,但他警告称这并无法终结已经危及欧洲政治和经济前途的债务危机.[ID:nCT0398558]英债和德债因此失去光芒.

希腊总理将在1700GMT同德国总理和法国总统举行电话会议讨论希腊债务危机.

策略师表示,投资人认为欧洲最新的消息较为正面,蚕食了一些核心公债的避险吸引力,但他们警告近几日出现的波动性远未结束.

股市攀升,英国股市.FTSE收高1.02%,欧股.FTEU3大涨1.42%.[.EUCN]

12月英债期货FLGZ1结算时下跌38跳动点,报130.15,远离本周初触及的131.50合约高位,可比德债期货FGBLZ1跌86个跳动点,至136.87.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR升2个基点,至2.433%,较可比德债利差扩阔约13个基点,报57个基点,为2月来最宽.

周四英国的焦点将在英国8月零售销售数据以及标售2047年到期的通膨保值债券.(完)

--编译 李军;审校 母红

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