〔欧洲股市〕收高,受欧盟执委会主席巴罗索有关欧元区共同债券言论支撑

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨1.4%

* 关注法国、德国和希腊领导人电话会议

路透伦敦9月14日电---欧洲股市周三收高,因欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三说,执委会将很快提出引进欧元区共同债券的选项,令市场期待欧元区主权债务危机可能得到缓解.[ID:nCT0398558]

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.4%,报913.22点,交投震荡.

巴罗索表示,该计划无法永久解决欧元区主权债务危机;德国过去对发行欧元区共同债券持保留意见.

"市场有时可能希望出现宽慰性上涨,不过我们仍面临很多结构性挑战."Kames Capital策略主管Bill Dinning表示.

"欧元区共同债券有一定道理,不过这意味着一定程度的欧洲财政同盟,可能会面临一些挑战,政策制定者正在进行辩论."

市场下一焦点将是法国、德国和希腊领导人的电话会议,看是否欧元区的政策制定者能够找到解决危机的办法.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三下调法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)债信评级,指因两家银行对希腊债务有风险敞口,这给竭力恢复信心的欧元区领导人带来新的一击.[ID:nCN1964925]

法国兴业银行收挫2.9%,稍早一度暴跌逾10%,法国巴黎银行(BNPP.PA)跌3.9%.

FinmeccanicaSIFI.MI表现最为出众,跳涨16.9%,成交量为90日均值的近四倍,因媒体报导美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)有兴趣收购该公司旗下的Ansaldo STS(STS.MI).

英国富时100指数.FTSE收涨1.02%,报5,227.02点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨3.36%,报5,340.19点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.87%,报2,949.14点.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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