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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 02:59 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,交投清淡

路透芝加哥9月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小涨,从周二大跌中反弹,因美元下滑带动了一些买盘.

对美国玉米价格过高将削弱需求的担忧令升幅受限.

成交清淡,仅有约20.2万口易手,较过去30日均值低近三成.

阿根廷将授权再出口700-800万吨2011/12年度玉米.

美国中西部北方地区周三早间部分遭遇霜冻天气,但玉米作物多数已成熟,不会因此受损.

分析师预计上周美国出口销售玉米40-70万吨,美国农业部将在周四早发布周度出口销售报告.

12月玉米期货CZ1小涨1-1/4美分,收报7.24-1/4美元.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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