〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,交投清淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小涨,从周二大跌中反弹,因美元下滑带动了一些买盘.
对美国玉米价格过高将削弱需求的担忧令升幅受限.
成交清淡,仅有约20.2万口易手,较过去30日均值低近三成.
阿根廷将授权再出口700-800万吨2011/12年度玉米.
美国中西部北方地区周三早间部分遭遇霜冻天气,但玉米作物多数已成熟,不会因此受损.
分析师预计上周美国出口销售玉米40-70万吨,美国农业部将在周四早发布周度出口销售报告.
12月玉米期货CZ1小涨1-1/4美分,收报7.24-1/4美元.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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