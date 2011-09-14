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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 02:58 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加48.2亿美元--iMoneyNet

路透纽约9月14日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至9月13日的最近一周美国货币市场基金资产增加48.2亿美元,至2.621万亿(兆)美元.

报告指,最新一周,应税货币市场基金资产增加74.6亿美元,至2.327万亿美元.免税货币市场基金资产减少26.4亿美元,至2,943.3亿美元.

报告指出,应税货币市场资金收益率连续第七周持稳在0.02%.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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