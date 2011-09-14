〔美国债市〕机构债利差表现不一,市场焦点在房贷美新债

IFR纽约9月14日电---五年期至七年期机构债较可比公债利差周三小幅收窄,但其他年期机构债利差则扩阔.

整体资金流不大,焦点围绕房贷美今早宣布的将于周四定价的两年期新债.TRACE总成交额为69.01亿美元,成交宗数为4,079.

房利美例行标售三个月和六个月新券各10亿美元,三个月新券得标利率为0.035%,较上周标售低0.2个基点,六个月新券为0.105%,同上周水准持平.

但今日的大新闻还是房贷美宣布将发行两年期新债,周四定价,初步价格指引为较可比公债收益率上浮20个基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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