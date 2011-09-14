〔加拿大汇市〕加元/美元收低,但欧元区债务危机解决的希望限制跌幅

路透多伦多9月14日电---加元兑美元周三收低,但跌幅有限,因欧元区债务危机有一些积极发展,带动风险意愿.

全球股市上扬,且欧元上涨,因对解决欧洲债务危机的临时性措施的乐观情绪盖过了对希腊最终将出现债务违约的普遍忧虑.