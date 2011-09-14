〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因成品油库存增加

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 上周美国原油库存减少,成品油库存增加--EIA
* 美国8月零售销售与7月持平,低于预期
* 关注周四美国初请失业金数据
路透纽约9月14日电---美国原油期货周三收低,交投震荡,此前政府公布的数据显示上周美国成品油库存增加,汽油需求疲弱,抵消了原油库存降幅大于预期的影响.
美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存减少670万桶,汽油库存增加171万桶.
周二,路透访查的分析师平均预估原油库存减少310万桶,馏分油库存增加70万桶,汽油库存减少50万桶.
近月10月布兰特原油期货将在周四到期,今日收高,交投震荡.
近月美国原油合约与布兰特原油期货贴水CL-LCO1=R扩阔至23.49美元,周二跌穿22美元.9月6日该价差曾触及27.23美元的纪录高位.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收低1.30美元,或1.44%,结算价报每桶88.91美元,今日盘中交投区间为88.21-90.25美元.
美国政府数据显示,美国夏季汽油需求降至八年低点.
美国公布8月零售销售与7月持平,逊于预期.[US-ECI-CMN]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 88.91 -1.30 -1.4% 88.21 90.25 294,195 349,238
11月原油 89.01 -1.27 -1.4% 88.29 90.31 127,849 101,915
10月RBOB汽油 2.7258 -0.0166 -0.6% 2.6844 2.7460 36,467 64,154
11月RBOB汽油 2.7057 -0.0105 -0.4% 2.6630 2.7179 30,441 43,787
10月取暖油 2.9450 0.0089 0.3% 2.9013 2.9475 44,146 58,856
11月取暖油 2.9536 0.0071 0.2% 2.9120 2.9575 22,319 20,946
ICE合约
10月布兰特 112.40 0.51 0.5% 110.83 112.70 79,818 133,942
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 656,256 677,483 718,433 1,491,790
汽油 107,500 156,717 150,051 260,516 767
取暖油 103,287 121,952 122,286 329,753 2,513 (完)
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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