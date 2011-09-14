〔纽约汇市〕欧元兑美元上涨,因对欧元区债务危机进展乐观

* 法德领导人表达了对希腊的信心

* 欧盟执委会主席对欧元区共同债券的评论扶助欧元脱离低点

* 调查显示美国经济重陷衰退的机率为三分之一

路透纽约9月14日电---欧元兑美元周三上涨,因有迹象显示欧洲的领导人在控制欧元区债务危机上正取得进展.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三说,执委会将很快提出引进欧元区共同债券的选项,但他警告称这并无法终结已经危及欧洲政治和经济前途的债务危机.[ID:nCT0398558]该讲话为早盘欧元买盘确立了基调.

之後法德领导人在同希腊总理的电话会议後表示,确信希腊未来仍是欧元区成员後,欧元再度获得提振.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS在电子交易平台EBS上扬0.5%,报1.3752美元,盘中升至1.37720美元的三日高位.

美元兑日圆JPY=EBS跌至9月2日来最低的76.64日圆,在过去三周区间76.40-77.85内.投资人仍担心日本当局可能干预汇市打压日圆.

"汇市走势仍关注欧洲情势发展."纽约富国汇市策略师Vassili Serebriakov表示.

他表示,近期中国总理温家宝和美国财长盖特纳的讲话显示国际社会对欧洲官员施压增加.

"鉴于欧洲情势仍是目前金融市场稳定和全球经济复苏的关键危险,这种施压是可以理解的."

将在周五出席波兰举行的欧盟财长会议的美国财长盖特纳表达了对欧元区领导人有能力解决债务危机的信心.

欧盟最高层的财政官员本周将警告主权债危机殃及银行,已经成为"系统性"危机.

另外,荷兰财长表示,该国政府将竭尽所能拯救欧元,他们还未放弃救助希腊.

纽约ING Capital Markets汇市交易部门董事Lane Newman表示,尽管欧元目前在约1.37美元交易,但後市仍看跌."

他还表示,"市场有许多对几乎所有货币的结清仓位动作",欧元首当其冲下跌.欧元反弹并没有真正改变其利空的前景.

"问题是是否欧元区的救助基金足以保护德国、法国和西班牙这些大国,当你考虑到重组希腊、葡萄牙和爱尔兰债务的成本."

下周的焦点将转回美元,因下周美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将举行货币政策会议,政策制定者任何考虑新一轮量化宽松政策的暗示都会令美元承压.

路透调查显示美国、欧元区和英国重陷衰退的机率为三分之一.

"我们一些衰退预计模型目前闪起警告信号,但不代表经济有重陷衰退的即时风险."巴克莱资本驻纽约分析师Troy Davig表示.

"不过,一个明显的风险是过度财政紧缩可能令经济大幅放缓,有拖累经济重陷衰退的风险."他表示.(完)

--编译 李军;审校 母红

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