〔美国股市〕ADR上涨,有关欧元区共同债券计划的言论带来乐观情绪

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月14日电---在美国股市挂牌交易的海外企业美国存托凭证(ADR)周三上涨,因欧盟执委会主席称将很快推出欧元区共同债券的计划,有助缓解主权债务危机,这为市场提供乐观情绪.
今日交投震荡,之前欧盟(EU)执委会主席巴罗索称,执委会将很快拿出推出欧元区共同债券的选择方案,然而欧元区共同债券不会马上解决其面临的所有问题.[ID:nCN1964973]
穆迪投资者服务下调法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)债信评等後,法国银行业处于市场关注中心.这也加剧震荡走势.
在美上市交易的法国兴业银行(SCGLY.PK),法国农业信贷银行(CRARY.PK)分别下挫3.6%和上涨2.27%.
周三,奥地利财政部表示,该国下院无法按计划在9月21日对EFSF改变进行投票,因之前委员会没能通过,而财长称对有信心将赢得议会对EFSF的支持,但会推迟,可能要到10月.
德意志银行(DB.N).巴克莱(BCS.N).西班牙Banco SantanderSTD.N升幅介乎2.7-4%.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升1.23%,报118.41点.纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨1.79%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.4%,报913.22点.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收高0.31%,拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬0.8%.
佳能(CAJ.N)下挫2.95%,之前在亚洲市场触及14个月低位,因投资者担心其在欧洲的风险敞口,因该公司近三分之一的营收来自于该地区.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。