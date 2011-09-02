〔欧洲股市〕收挫2.5%,因美国就业数据惨淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌2.5%,结束四日连涨
* 指数回落向关键的近期跌势回档位
* 波动性指数大涨10%,至40之上
路透巴黎9月2日电---欧洲股市周五大跌,结束四天升势,之前数据显示美国8月没有就业增长,重燃人们对美国经济再次陷入衰退的担忧.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌2.5%,报948.62点,而德债期货FGBLc1升至纪录高位.
在未能守住近期跌势的38.2%费波纳奇回档位後,该指数跌向23.6%回档位,这是该指数重访8月触及的两年低点前的最後关键支撑位.
Euro STOXX 50波动性指数.V2TX跳升10%,至略高于心理关口40,显示投资人对股市等较高风险资产的兴致骤降.
工业股受创,ABB ABBN.VX股价下挫4.6%,EADS EAD.PA下滑3.8%.而银行股也下挫,法国兴业(SOGN.PA)劲跌6.7%,BBVA (BBVA.MC)急跌5%.
"市场有点像'套现离现'.我们看到投资者迅速撤离股市,转向诸如黄金XAU=,瑞郎CHF=EURCHF=等避险资产.资产经理不得不保护其投资组合,"法国CMC Markets主管Fabrice Couste说.
数据显示美国非农就业岗位8月没有增加,为9月来最差读数,而分析师原本预估为新增7.5万.
英国富时100指数.FTSE收跌2.34%,报5,292.03点,;德国股市DAX指数.GDAXI下挫3.36%,报5,538.33点;法国CAC-40指数.FCHI大跌3.59%,至3,148.53点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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