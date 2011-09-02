〔欧洲股市〕收挫2.5%,因美国就业数据惨淡

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌2.5%,结束四日连涨

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌2.5%,报948.62点,而德债期货FGBLc1升至纪录高位.

在未能守住近期跌势的38.2%费波纳奇回档位後,该指数跌向23.6%回档位,这是该指数重访8月触及的两年低点前的最後关键支撑位.