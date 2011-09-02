版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 3日 星期六 00:42 BJT

〔欧洲股市〕收挫2.5%,因美国就业数据惨淡

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌2.5%,结束四日连涨

* 指数回落向关键的近期跌势回档位

* 波动性指数大涨10%,至40之上

路透巴黎9月2日电---欧洲股市周五大跌,结束四天升势,之前数据显示美国8月没有就业增长,重燃人们对美国经济再次陷入衰退的担忧.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌2.5%,报948.62点,而德债期货FGBLc1升至纪录高位.

在未能守住近期跌势的38.2%费波纳奇回档位後,该指数跌向23.6%回档位,这是该指数重访8月触及的两年低点前的最後关键支撑位.

Euro STOXX 50波动性指数.V2TX跳升10%,至略高于心理关口40,显示投资人对股市等较高风险资产的兴致骤降.

工业股受创,ABB ABBN.VX股价下挫4.6%,EADS EAD.PA下滑3.8%.而银行股也下挫,法国兴业(SOGN.PA)劲跌6.7%,BBVA (BBVA.MC)急跌5%.

"市场有点像'套现离现'.我们看到投资者迅速撤离股市,转向诸如黄金XAU=,瑞郎CHF=EURCHF=等避险资产.资产经理不得不保护其投资组合,"法国CMC Markets主管Fabrice Couste说.

数据显示美国非农就业岗位8月没有增加,为9月来最差读数,而分析师原本预估为新增7.5万.

英国富时100指数.FTSE收跌2.34%,报5,292.03点,;德国股市DAX指数.GDAXI下挫3.36%,报5,538.33点;法国CAC-40指数.FCHI大跌3.59%,至3,148.53点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐