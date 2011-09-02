〔欧元债市〕德债期货创新高,因美国经济衰退忧虑

* 德债期货创新高,此前美国公布疲弱的就业数据

* 二线国家公债承压,因担心希腊和意大利

* 市场权衡美国经济衰退风险以及美联储刺激措施前景

路透伦敦9月2日电---德债期货周五创下纪录新高,此前数据显示美国8月就业成长停滞,令美国经济重陷衰退的风险加重.

盘中稍早,希腊和意大利财政滑坡的风险已经给德债提供了支撑,二线国家公债承压,但对美国经济的忧虑扶助10年期德债收益率创下历史低点.

"从这些数据来看,美国经济衰退的可能性比市场几周前认为的明显要大了."Brown Brothers Harriman的Lena Komileva表示.

美国公布的数据显示,8月美国没有新增非农就业岗位,远逊于市场预期的新增7.5万.

德债期货FGBLc1盘中触及136.97的高位,当日升167个跳动点.10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌至1.966%的纪录新低.

分析师表示,收益率从目前水准还将跌多少仍不明朗.

美国经济衰退的风险越大,美联储推出第三轮量化宽松政策的风险也越大,这会支撑股市.

意大利和西班牙公债收益率上涨,尽管欧洲央行在二级市场购入少量两国公债.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB升13.3个基点,报5.29%,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升7.5个基点,报5.14%.

10年期希腊/德国公债收益率差GR10YT=TWEB触及欧元面世以来最高的约1,667个基点,因对希腊第二轮救助有不确定性.(完)

--编译 李军;审校 母红

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