〔美国债市〕机构债较可比公债利差扩阔,本周利差收窄

IFR纽约9月2日电---在美国公布逊于预期的非农就业报告後,美国机构债周五表现不及美国公债的大涨.整体就业报告疲弱,市场人士预计美联储将推出更多刺激措施.

机构债较可比公债利差扩阔0.5-1个基点,吸引了一些投资人买盘,但市场参与远低于均值,TRACE成交量总计36.04亿美元,成交宗数为2,365.

下周政府发起企业(GSE)回赎规模将为150.03亿美元,本周为118.55亿美元.房利美FNMA FNMA.OB将回赎59.13亿美元,房贷美FMCC.OB为60.65亿美元,联邦住宅贷款银行(FHLB)为30.25亿美元.

下周三,FHLB将宣布9月发债计划,预计将发售两年期或三年期新债.(完)

--编译 李军;审校 母红

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