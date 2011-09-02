〔纽约期市〕ICE期棉小幅收高,市场关注美国农业部供需报告

路透纽约9月2日电---棉花期货周五小幅收高,分析师表示,在假期长周末前有小量投资人买盘进场.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1小升0.11美分,报每磅1.0589美元,盘中交投区间介于1.0501-1.0705美元.本周,该合约交投区间为1.035-1.0723美元.

汤森路透数据显示,自8月中该合约低点在8月25日触及的1.0174美元,高点在8月24日触及的1.09.