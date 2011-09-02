〔纽约期市〕ICE期棉小幅收高,市场关注美国农业部供需报告

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月2日电---棉花期货周五小幅收高,分析师表示,在假期长周末前有小量投资人买盘进场.
美国棉花市场周一将因劳工节假期休市.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1小升0.11美分,报每磅1.0589美元,盘中交投区间介于1.0501-1.0705美元.本周,该合约交投区间为1.035-1.0723美元.
汤森路透数据显示,自8月中该合约低点在8月25日触及的1.0174美元,高点在8月24日触及的1.09.
汤森路透初步数据显示,周五总成交量略多于7,700口,较30日均值低逾三分一.
"本周走势没有方向感."独立棉花分析师Mike Stevens表示.
他表示,市场人士目前关注9月12日美国农业部将发布的月度供需报告.
根据交易所提供的数据,9月1日未平仓合约触及148,432口.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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