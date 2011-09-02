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市场报道 | 2011年 9月 3日 星期六 03:13 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉小幅收高,市场关注美国农业部供需报告

路透纽约9月2日电---棉花期货周五小幅收高,分析师表示,在假期长周末前有小量投资人买盘进场.

美国棉花市场周一将因劳工节假期休市.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1小升0.11美分,报每磅1.0589美元,盘中交投区间介于1.0501-1.0705美元.本周,该合约交投区间为1.035-1.0723美元.

汤森路透数据显示,自8月中该合约低点在8月25日触及的1.0174美元,高点在8月24日触及的1.09.

汤森路透初步数据显示,周五总成交量略多于7,700口,较30日均值低逾三分一.

"本周走势没有方向感."独立棉花分析师Mike Stevens表示.

他表示,市场人士目前关注9月12日美国农业部将发布的月度供需报告.

根据交易所提供的数据,9月1日未平仓合约触及148,432口.(完)

--编译 李军;审校 母红

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