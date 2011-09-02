〔美国债市〕公债价格上涨,市场寄望美联储新的购买公债计划

* 公债价格上涨,市场寄望美联储新的购买公债计划

* 指标10年期公债收益率差跌穿2%

* 30年期公债回吐多数升幅

路透纽约9月2日电---美国公债价格周五上涨,指标10年期公债收益率再度跌穿2%,因疲弱的就业报告令美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能推出新的购买公债计划的可能性增加.

意外疲弱的就业报告令市场对美联储可能需要出手阻止经济重陷衰退的预期升温.

美国劳工部公布,美国8月非农就业岗位持平,7月修正後为增加8.5万;8月失业率为9.1%,7月修正後为9.1%;8月平均时薪下滑0.1%,市场预估为增长0.2%.美国8月非农就业岗位创2010年9月减少2.9万个以来的最弱读值.[ID:nCN1942285]

高盛和一些其他美国一级交易商预计美联储在9月20-21日货币政策会议後会延长1.65万亿美元公债仓位的年期.

"就业市场已证实出现了最坏的情景.本周的其他消息则更为好坏不一,"Jefferies & Co美国公债交易部门主管Jim Golden表示.

"我认为这将是美国公债市场乘风破浪的又一股东风,因投资人预期美联储将采取进一步宽松政策."他表示.

自美联储在6月底结束购买6,000亿美元公债第二套量化宽松政策後,美国经济一直低迷.

指标10年期公债US10YT=RR收益率跌穿2%,为8月18日来首见,当时该收益率跌至1.976%,为至少60年来首见.

市场相信美联储将出售较短期公债,购入较长期公债,这提振了10年期公债.

10年期公债收益率周五低见1.987%.

30年期长债US30YT=RR也一度大涨逾三个大点,因臆测美联储购买较长期公债.其收益率低见3.32%,为2009年1月来最低.

但一些交易商对美联储是否会在新的购债计划中购买如此长期的公债存疑.市场认为美联储最後可能购买七年期至10年期公债.

"即便他们很有可能延长投资组合的存续期,但我还是不能确信他们将购买长债."法国兴业银行驻纽约美国公债交易员Anthony Cronin表示."这可能是目前对美联储所要采取的行动的最大不确定性."

在美国三日假期长周末前,交投减少.下周一,美国将因劳工节假期休市一天.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (- 2/32) 0.208

五年期公债US5YT=RR 100-19/32 (+ 3/32) 0.878

10年期公债US10YT=RR 101 (+1-2/32) 2.013

30年期公债US30YT=RR 108-2/32 (+3-14/32) 3.323 (完)

--编译 李军;审校 母红

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