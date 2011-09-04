(重温稿)〔美国股市〕大跌逾2%,遭惨淡的8月就业数据重创

* 8月没有新增非农就业岗位,远逊预期

* 美国就抵押贷款操作起诉多家大银行

* 银行股和能源股下滑,道指成分股全军覆没

* 道指收低2.2%,标普500指数跌2.53%,Nasdaq指数下挫2.58%

路透纽约9月2日电---美国股市周五大幅收跌逾2%,今日公布的数据显示美国8月就业岗位增长停滞,令投资者直面经济再陷衰退的前景.

美股在过去七周内有六周下滑,在美国劳工节长周末前,成交缩量,下跌个股远多于上涨个股.

股市近期反弹,因预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)会推出新的刺激措施提振迟滞的经济.但美国劳工部最新的报告凸显仅靠美联储无法解决美国经济根深蒂固的问题.

"就靠美联储是没有办法重振信心或创造就业的,所以其可能采取的任何措施对经济成长前景都不会有扭转大局的效果."纽约BNY Mellon Wealth Management投资长Leo Grohowski表示.他管理着约1,710亿美元客户资产.

银行股跌幅居前,美国银行(BAC.N)重挫8.3%,报7.25美元,在道指成份股中跌幅最大,道指30家成份股全军覆没.摩根大通(JPM.N)跌4.6%,报34.63美元,KBW银行股指数.BKX重挫4.5%.

美国联邦住房金融局(FHFA)起诉美银,摩根大通,高盛(GS.N)等多家大银行,要求赔偿房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)在住宅抵押贷款支持证券(RMBS)方面的损失.

美国劳工部公布,美国8月非农就业岗位持平,7月修正後为增加8.5万;8月失业率为9.1%,7月修正後为9.1%;8月平均时薪下滑0.1%,市场预估为增长0.2%.美国8月非农就业岗位创2010年9月减少2.9万个以来的最弱读值.[ID:nCN1942285]该数据继续向美联储施压,令其需要提供更多货币刺激经济措施.

美国政府一高级助理表示,总统奥巴马将宣布一项提供"大幅"减税的就业计划,包括帮助长期失业人员的策略.

"由于今日的就业数据以及近期一些其他数据,美国推出更多刺激措施的可能性大幅增加,但这对市场有多少帮助目前仍是未知数."KDV Wealth Management投资长Derek Hoyt表示.

道琼工业指数.DJI劲挫253.31点,或2.2%,报11,240.26;标准普尔500指数.SPX急跌30.45点,或2.53%,报1,173.97点.Nasdaq指数.IXIC大跌65.71点,或2.58%,报2,480.33点.

今日标普500指数跌幅为两周最大.

尽管今日重挫,但本周股市仅小跌,因本周前三日股市上扬.本周,道指收跌0.4%,标普500指数回落0.2%,Nasdaq指数持平.

纽约证交所和Nasdaq市场,下跌股票与上涨股票家数之比超过6:1.CBOE波动性指数.VIX大涨5.9%.

假期前交投清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为68.8亿股,去年日均成交为84.7亿.

Netflix Inc (NFLX.O)重挫8.6%,报213.11美元,因该公司同付费电视运营商Starz Entertainment的内容分销谈判破裂.

美国原油期货CLc1大跌2.5%後,能源股下滑.雪佛龙(CVX.N)收低2.1%,报96.41美元,PHLX石油服务类股指数.OSX下挫3.3%.

由于投资人寻求避险,金价大涨3%,Newmont Mining (NEM.N)在标普500指数成份股中涨幅最大,上扬3.2%,报64.47美元.(完)

--编译 李军;审校 田建华

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