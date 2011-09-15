〔英国债市〕英债重挫,因央行联手进行流动性操作

* 央行公布流动性计划,风险意愿升温

* 英债和德债大跌,因股市大涨

* 欧洲债务危机电话会议提振风险意愿

路透伦敦9月15日电---英债期货周四同德债一道下挫,此前多家央行表示将采取全球联手行动提振流动性,且欧洲的领导人承诺将支持希腊走出主权债危机.

欧洲央行(ECB)周四称,将与其他主要中央银行一道,在第四季重启三月期美元流动性操作.由于欧洲主权债务危机导致银行间的不信任感上升,近期欧元区银行业在寻找美元融资方面再度吃紧.[ID:nCN1968843]

策略师表示,这令风险意愿抬头,提振股市,殃及对核心公债的避险吸引力.

12月英债期货FLGZ1结算时下跌94跳动点,报129.21,可比德债期货FGBLZ1跌88个跳动点.

英国股市和欧洲股市均大涨超过2%.[.EUCN]

法国、德国和希腊的领导人周三举行电话会议後,鼓舞了投资人,英债和德债期货已下滑.

今日英国标售的2047年到期通膨保值债券需求乏善可陈,也令英债卖压加重.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR升9个基点,至2.53%,较可比德债利差扩阔约15个基点,至59个基点,为2月来最宽.(完)

--编译 李军;审校 母红

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