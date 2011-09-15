〔欧洲股市〕大幅收涨2.1%,因德法领导人决心将希腊留在欧元区内

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大涨2.1%,连涨三日
* 欧元区银行股受到央行联手流动性操作提振,法国巴黎银行劲升
路透伦敦9月15日电---欧洲股市周四收涨,之前德法两国领导人称他们已下定决心要将希腊留在欧元区内,且美国联邦储备理事会(FED,美联储)牵头采取一致行动解决银行的美元融资问题.
欧元区银行股.SX7E劲扬6.3%,法国巴黎银行(BNPP.PA)大涨13.4%,受助于美联储和其他央行称将在第四季重启三个月美元流动性操作.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3急升2.1%,报932.16点,为一周最高收位.成交放量,较90日均值高18%.
"涨势可能持续,如果希腊在周末宣布获得下一批援助贷款,"Schroders的基金经理Andy Lynch称,该公司管理着3,100亿美元的资产.
下跌股方面,瑞银UBSN.VX重挫10.8%,之前该公司公布因一交易员进行未授权交易而录得20亿美元的交易损失.
在法德联合声明中,法国总统萨科奇和德国总理梅克尔敦促希腊领导人实施救助计划条款,但表示决心将希腊留在欧元区.
英国富时100指数.FTSE劲扬2.11%,报5,337.54点;德国股市DAX指数.GDAXI急升3.15%,报5,508.24点,法国CAC-40指数.FCHI大涨3.27%,报3,045.62点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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