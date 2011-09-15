〔欧洲股市〕大幅收涨2.1%,因德法领导人决心将希腊留在欧元区内

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大涨2.1%,连涨三日

* 欧元区银行股受到央行联手流动性操作提振,法国巴黎银行劲升

路透伦敦9月15日电---欧洲股市周四收涨,之前德法两国领导人称他们已下定决心要将希腊留在欧元区内,且美国联邦储备理事会(FED,美联储)牵头采取一致行动解决银行的美元融资问题.

欧元区银行股.SX7E劲扬6.3%,法国巴黎银行(BNPP.PA)大涨13.4%,受助于美联储和其他央行称将在第四季重启三个月美元流动性操作.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3急升2.1%,报932.16点,为一周最高收位.成交放量,较90日均值高18%.

"涨势可能持续,如果希腊在周末宣布获得下一批援助贷款,"Schroders的基金经理Andy Lynch称,该公司管理着3,100亿美元的资产.

下跌股方面,瑞银UBSN.VX重挫10.8%,之前该公司公布因一交易员进行未授权交易而录得20亿美元的交易损失.

在法德联合声明中,法国总统萨科奇和德国总理梅克尔敦促希腊领导人实施救助计划条款,但表示决心将希腊留在欧元区.

英国富时100指数.FTSE劲扬2.11%,报5,337.54点;德国股市DAX指数.GDAXI急升3.15%,报5,508.24点,法国CAC-40指数.FCHI大涨3.27%,报3,045.62点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI