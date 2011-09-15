〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下滑,受玉米期货走软拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月15日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,为八个交易日中第七天下滑,交易商称今日受玉米市场颓势打压.
CBOT小麦成交清淡,较30日均值少约三成,较250日均值低36%.
周四,美国大平原西部和西南部预计有少量降雨,周末预报湿度增加.交易商表示,硬红冬麦作物生长期内需要更多降雨.
美国农业部周四早公布,周度出口销售小麦41.35万吨,分析师预估为30-60万吨.
尽管近期价格下滑,对美国小麦的新出口需求仍疲弱.
12月小麦期货WZ1收低8-1/2美分,报6.96美元.
今日CBOT小麦预估成交67,237口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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