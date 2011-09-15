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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 03:39 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,录得三周来最大单日跌幅

路透纽约9月15日电---棉花期货周四录得三周最大单日跌幅,因出口销售数据令人失望承压,该数据继续显示有订单取消.

"中国取消了20万...继续证实棉花卖不动."Keith Brown and Co.的Keith Brown表示.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1大跌2.05美分或1.8%,收报每磅1.1162美元,今日跌幅为8月25日下挫1.9%以来最大.

盘中交投区间为1.0942-1.1483美元.

尽管今日基调负面,但Brown等分析师对期棉市场良好控制跌势大感意外,因其他商品市场结清仓位的压力更大.

洲际交易所(ICE)数据显示,周三棉花期货成交量为14,239口,周二为11,975口.(完)

--编译 李军;审校 母红

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