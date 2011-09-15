〔纽约期市〕ICE期棉收低,录得三周来最大单日跌幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月15日电---棉花期货周四录得三周最大单日跌幅,因出口销售数据令人失望承压,该数据继续显示有订单取消.
"中国取消了20万...继续证实棉花卖不动."Keith Brown and Co.的Keith Brown表示.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1大跌2.05美分或1.8%,收报每磅1.1162美元,今日跌幅为8月25日下挫1.9%以来最大.
盘中交投区间为1.0942-1.1483美元.
尽管今日基调负面,但Brown等分析师对期棉市场良好控制跌势大感意外,因其他商品市场结清仓位的压力更大.
洲际交易所(ICE)数据显示,周三棉花期货成交量为14,239口,周二为11,975口.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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