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债券 | 2011年 9月 16日 星期五 04:12 BJT

〔美国债市〕预计下周ABS新债发售保持活跃

IFR纽约9月15日电---根据德意志银行,本周两宗信用卡有资产担保的证券(ABS)新债交易令今年迄今该类ABS发售规模达到83亿美元,远高于去年同期的52亿美元.

银团官员称,一周内有两宗信用卡ABS新债发售只是巧合,并不代表信用卡ABS发售规模增加.

美国银行(BAC.N)、花旗(C.N)和Capital One (COF.N)等所有大行或有能力大规模发债的银行都还没有进场.

下周预计ABS新债发售保持活跃,发售规模可能同本周的近70亿美元相近.

但下周後,发售可能在9月底前逐步减少,因银行不希望在第三季最後一周结账前有大的交易.(完)

--编译 李军;审校 母红

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