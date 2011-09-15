〔美国债市〕预计下周ABS新债发售保持活跃

IFR纽约9月15日电---根据德意志银行,本周两宗信用卡有资产担保的证券(ABS)新债交易令今年迄今该类ABS发售规模达到83亿美元,远高于去年同期的52亿美元.

美国银行(BAC.N)、花旗(C.N)和Capital One (COF.N)等所有大行或有能力大规模发债的银行都还没有进场.

但下周後,发售可能在9月底前逐步减少,因银行不希望在第三季最後一周结账前有大的交易.(完)