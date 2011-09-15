〔美国债市〕机构债利差收窄,因风险意愿升温

IFR纽约9月15日电---美国机构债较可比公债利差周四收窄1-1.5个基点,因风险意愿升温.短债表现落後,因房贷美FMCC.OB有新债供应,资金流多数集中在约房贷美50亿美元的新债.

中长债机构债,由互换走势引领,互换较10年期公债利差收窄2.25个基点.中期机构债买盘不错,短债需求良好.TRACE总成交额为59.26亿美元,成交宗数为3,652.

房贷美发售50亿美元两年期新债,得标利率为0.405%,或较可比公债利差20个基点.

房贷美FNMA.OB是下一个将宣布发债计划的政府发起企业(GSE),下周一和周四有两个发债窗口.(完)

--编译 李军;审校 母红

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