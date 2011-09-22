〔英国债市〕英债跟随全球债市大涨,因美联储经济前景评估黯淡

路透伦敦9月22日电---英债周四跟随全球债市大涨,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)对经济前景的评估黯淡,投资人从风险资产中撤资,涌入相对安全的公债市场.
全球股市大跌,欧股.FTEU3重挫4.66%,至26个月收盘低点,[.EUCN]主要因美联储对经济的悲观言论.
美联储表示经济"下行风险巨大",并宣布了4,000亿美元卖短债买长债行动.
这令长期英债价值更具吸引力,30年期英债GB30YT=RR收益率创下3.502%的纪录低点.30年期英债及更长年期英债收益率当日跌12个基点,10年期英债GB10YT=RR和两年期英债GB2YT=RR收益率则分别下滑8个基点和上涨2个基点.
12月英债期货FLGZ1结算时升82个跳动点,报131.06,同可比德债期货FGBLZ1走势一致.英债期货盘中触及131.55的合约高位.
现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR跌8个基点,报2.33%,较可比德债EU10YT=RR收益率差持稳在64个基点,盘中稍早触及66.8个基点的九个月高位.(完)
--编译 李军;审校 母红
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