版本:
中国
债券 | 2011年 9月 23日 星期五 00:44 BJT

〔英国债市〕英债跟随全球债市大涨,因美联储经济前景评估黯淡

路透伦敦9月22日电---英债周四跟随全球债市大涨,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)对经济前景的评估黯淡,投资人从风险资产中撤资,涌入相对安全的公债市场.

全球股市大跌,欧股.FTEU3重挫4.66%,至26个月收盘低点,[.EUCN]主要因美联储对经济的悲观言论.

美联储表示经济"下行风险巨大",并宣布了4,000亿美元卖短债买长债行动.

这令长期英债价值更具吸引力,30年期英债GB30YT=RR收益率创下3.502%的纪录低点.30年期英债及更长年期英债收益率当日跌12个基点,10年期英债GB10YT=RR和两年期英债GB2YT=RR收益率则分别下滑8个基点和上涨2个基点.

12月英债期货FLGZ1结算时升82个跳动点,报131.06,同可比德债期货FGBLZ1走势一致.英债期货盘中触及131.55的合约高位.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR跌8个基点,报2.33%,较可比德债EU10YT=RR收益率差持稳在64个基点,盘中稍早触及66.8个基点的九个月高位.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

债券新闻..............[DBT-CMN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐