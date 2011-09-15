〔美国基金〕9月14日当周货币市场基金减少164.5亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少48.4亿美元至9,390.3亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少3.1亿美元,至1,927.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少31.1亿美元至5,526.2亿美元.免税基金资产减少14.3亿美元至1,936.5亿美元.