〔加拿大股市〕上扬,因多家央行联手向欧洲的银行提供美元流动性

路透多伦多9月15日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周四连涨三日,因多家央行联手向有融资压力的欧洲银行提供美元流动性,令投资人希望欧元区债务危机威胁全球经济复苏的风险降低.

欧洲央行(ECB)周四称,将与美联储、英国央行、日本央行、瑞士央行合作,在第四季重启三月期美元流动性操作.由于欧洲主权债务危机导致银行间的不信任感上升,近期欧元区银行业在寻找美元融资方面再度吃紧.[ID:nCN1968843]

此间市场权重的金融股领涨,劲扬2.3%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升131.46点,或1.07%,报12,424.84点.10大类股中有九类上扬.

能源股升1.8%,但原材料股受金价下滑拖累收低0.7%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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