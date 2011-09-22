(重温稿)〔路透专访〕绿城中国拟把负债率降至100%内,未来多卖房少买地

* 绿城中国未来2-3年拟把净资本负债率降至100%内

* 今年迄今实现销售270亿元,全年540亿目标难以实现

* 将通过贷款、信托、私募股权基金等方式筹资

* 未来将走轻资产发展模式,并多卖房少买地

记者 毕晓雯/朱球/李千仪

路透香港9月22日电---远高于同业平均水平的负债率,不仅让投资者对民营房地产企业绿城中国(3900.HK)的投资产生顾虑,也让公司执行副总主席兼CEO寿柏年的经营之道饱受煎熬.因此,争取2-3年的时间把净资本负债率降至100%以内,是他提出的最新目标.

他周四在接受路透专访时表示,过去十年中国房产业高速发展,绿城中国正是利用这一高负债模式,在这段时期内实现了快速扩张;但现在形势变了,房地产行业不再会有过去的高增长,公司的战略也必须随之做出调整,负债率从而将有所降低.

他提出,绿城的业务转型战略已在实施过程中,未来将通过合作、代建、拓展新业务等轻资产的发展模式,保持公司未来净利润的稳定增长.

"绿城的负债率是有点高,令资金比较紧张,未来要争取用两三年的时间,把负债率降到100%内."他称.

寿柏年表示,只要把负债减少100个亿,这个目标就能实现.但由于现在受政策所限,房屋的销售周期拉长了,至少要用2-3年的时间来完成上述目标.

他并介绍,受房地产"限购令"的影响,公司今年截止目前仅实现销售金额约270亿元,令全年设定的540亿元目标难以完成.

"今年出现了许多的不确定因素,这些因素明年还会存在,因此明年会下调销售目标."他称.

对于路透此前报导银监会要求信托公司对与绿城集团及关联企业房地产信托业务情况进行调查的消息,他称,"据我了解,银监会经常会对信托公司的各类业务进行调查,不会是特别针对绿城一家."

受消息影响,绿城中国周四股价暴跌16%,至逾两年的低位,其他多家中资房地产股亦跟风下挫.

**多卖房,少买地**

截止上半年,绿城中国总负债达350多亿元,其中一年内到期的银行借款和其他借款高达135亿元,约占40%.而在总负债中,银行贷款、委托贷款、信托贷款是几项重要构成部分.

寿柏年表示,到目前为止,绿城还有300亿元银行授信额度没有用完,如果是"四证齐全"的项目,还有机会继续获得银行贷款支持;而银监会对信托房地产项目的审批会越来越严格,但不会卡死.

"另外,绿城最近已经尝试做了两个私募房地产股权投资基金项目,筹集资金的渠道有许多."他称.

不过,对于资金链的紧张,他还是体会颇深.表示未来几年最重要的:"就是多卖房,少买地."

据参加公司周四紧急召开的分析师会议人士表示,首席财务官冯征当天表示,绿城绝不会出现资金链断裂的情况,最坏的打算就是卖项目.寿柏年也表示,目前公司与其他机构合作的优质项目很多,随时可以转让变现,"但现在还没到这个时候".

"等公司的负债率降下来後,不排除我们还会引进战略投资者."他称.

截至上半年,绿城中国总负债达350多亿元,其中一年内到期的银行借款和其他借款高达135亿元,约占40%.(完)